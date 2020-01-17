Запоріжжя в овертаймі дотиснуло Миколаїв

39 очок Петерсона не врятували Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч приймало Миколаїв.

Доля матчу вирішилась в овертаймі, який краще провели господарі. У підсумку Запоріжжя переміг Миколаїв з рахунком 104:99 та знову вийшов вперед у сезонній серії.

У гостей потужну гру провів Квентін Петерсон який до 39 очок додав 9 підбирань, 7 передач, 5 перехоплень та 1 блок-шот. У господарів найкращим був Джервон Пресслі, який своє повернення у Запоріжжя відсвяткував дабл-даблом - 23 очки, 13 підбирань та 3 блок-шоти.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

17 січня

Запоріжжя – Миколаїв ОТ 104:99 (30:21, 24:29, 17:12, 18:27, 15:10)

Раніше, Київ-Баскет обіграв Дніпро.

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