Прометей знайшов заміну Кулпепперу

Едвін стане гравцем Прометея

Джерело - Главком.

Президент кам’янського Прометея Володимир Дубинський повідомив про досягнення угоди з MVP минулого сезону Суперліги Деоном Едвіном.

Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубинський.

Уже в п’ятницю, 17 січня, американець має долучитися до складу нової команди. А вже у неділю, 19 січня, він має нагоду дебютувати за Прометей у матчі проти Миколаєва.

Поточний сезон захисник починав у складі Київ-Баскета, який залишив напередодні новорічних свят.

У 13-ти поєдинках Суперліги Парі-Матч він набирав 9,8 очка, 4,3 підбирання та 3,8 передачі за поєдинок.

Минулого сезону легіонер виступав за южненський Хімік, у складі якого став чемпіоном України та MVP чемпіонату.

Раніше, Прометей залишив Кулпеппер.

Нагадаємо, Хімік знищив Харківських Соколів у Суперлізі.