Прометей знайшов заміну Кулпепперу

Джерело - Главком.
Президент кам’янського Прометея Володимир Дубинський повідомив про досягнення угоди з MVP минулого сезону Суперліги Деоном Едвіном.
Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубинський.
Уже в п’ятницю, 17 січня, американець має долучитися до складу нової команди. А вже у неділю, 19 січня, він має нагоду дебютувати за Прометей у матчі проти Миколаєва.
Поточний сезон захисник починав у складі Київ-Баскета, який залишив напередодні новорічних свят.
У 13-ти поєдинках Суперліги Парі-Матч він набирав 9,8 очка, 4,3 підбирання та 3,8 передачі за поєдинок.
Минулого сезону легіонер виступав за южненський Хімік, у складі якого став чемпіоном України та MVP чемпіонату.
Раніше, Прометей залишив Кулпеппер.
Нагадаємо, Хімік знищив Харківських Соколів у Суперлізі.