Київ-Баскет обіграв Дніпро у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Київ-Баскет приймав Дніпро.
Господарі активно розпочали матч та змогли піти на велику перерву із 17 очками переваги. Дніпро виграв заключні чверті, одна не зміг наздогнати Київ-Баскет у рахунку.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Генрі Дугат (27) із Дніпра.
Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
16 січня
Київ-Баскет – Дніпро 97:92 (27:19, 28:19, 21:25, 21:29)
Раніше, Одеса вдома програла Дніпру.
Нагадаємо, Хімік знищив Харківських Соколів у Суперлізі.