Київ-Баскет обіграв Дніпро у Суперлізі

Друга поспіль поразка Дніпра

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Київ-Баскет приймав Дніпро.

Господарі активно розпочали матч та змогли піти на велику перерву із 17 очками переваги. Дніпро виграв заключні чверті, одна не зміг наздогнати Київ-Баскет у рахунку.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Генрі Дугат (27) із Дніпра.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

16 січня

Київ-Баскет – Дніпро 97:92 (27:19, 28:19, 21:25, 21:29)

Раніше, Одеса вдома програла Дніпру.

Нагадаємо, Хімік знищив Харківських Соколів у Суперлізі.