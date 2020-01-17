Фінікс переміг Нью-Йорк, Новий Орлеан здолав Юту. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
17 січня
Нью-Йорк - Фінікс 98:121 (32:25, 20:33, 27:32, 19:31)
Мілуокі - Бостон 128:123 (36:20, 40:38, 30:29, 22:36)
Новий Орлеан - Юта 138:132 OT (25:28, 31:21, 31:42, 35:31, 16:10)
Голден Стейт - Денвер 131:134 (34:19, 28:26, 23:28, 28:40, 18:21)
Кліпперс - Орландо 122:95 (34:26, 33:22, 24:28, 31:19)
Раніше, Детройт із Михайлюком програв Чикаго.
Нагадаємо, Атланта із Ленем поступилася Денверу.