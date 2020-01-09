Дніпро оголосив про підписання екс-гравця НБА

Дніпро підсилив свій склад

Дніпро підписав контракт з американським захисником Джаредом Терреллом.

Про це повідомляє прес-служба дніпровського клубу.

Про деталі угоди нічого не повідомляється.

Новачок Дніпра виступав за клуб НБА Міннесота Тімбервулвз. Загалом він зіграв у 14 матчах ліги, в яких в середньому набирав по 2.2 очка, 0.9 передачі і 0.4 підбирання за 7.9 хвилини на майданчику.

Нинішній сезон захисник почав в Ізраїлі, де виступав за місцевий Хапоель з Ейлата. У шести матчах місцевого чемпіонату Террелл набирав в середньому по 14 очок, 2,8 підбирання та 2.7 передачі.

Нагадаємо, Михайлюк встановив два особистих рекорди у НБА.

Раніше, Детройт із Михайлюком обіграв Клівленд.