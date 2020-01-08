Детройт із Михайлюком обіграв Клівленд, Портленд переміг Торонто. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 6 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк у матчі проти Клівленда відіграв 35 хвилин. в його активі12 очок, 1 підбирання, 5 результативних передач.

НБА. Регулярний чемпіонат

08 січня

Клівленд - Детройт 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31)

Торонто - Портленд 99:101 (24:15, 32:31, 22:23, 21:32)

Бруклін Нетс - Оклахома 103:111 ОТ (23:27, 25:22, 29:25, 24:27, 2:10)

Мемфіс - Міннесота 119:112 (27:32, 24:24, 31:28, 37:28)

Фінікс - Сакраменто 103:114 (29:26, 24:27, 34:25, 16:36)

Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Нікс 117:87 (26:21, 36:24, 23:25 32:17)

Раніше, Атланта із Ленем поступилася Денверу.

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.