Святослав Михайлюк допоміг Детройту перемогти Клівленд

Український захисник Святослав Михайлюк провів успішний матч регулярного чемпіонату НБА за Детройт Пістонс.

У матчі проти Клівленда Михайлюк провів на майданчику рекордні для своєї кар'єри в НБА 34 хвилини та 30 секунд.

Також він встановив особистий рекорд за результативним передачам. У цій зустрічі на його рахунку 5 асистів.

Загалом Михайлюк набрав 12 очок, зробив 1 підбирання та 1 перехоплення.

Раніше, Детройт із Михайлюком обіграв Клівленд.

Нагадаємо, Атланта із Ленем поступилася Денверу.