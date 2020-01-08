Джерело - unian.ua.
Український захисник Святослав Михайлюк провів успішний матч регулярного чемпіонату НБА за Детройт Пістонс.
У матчі проти Клівленда Михайлюк провів на майданчику рекордні для своєї кар'єри в НБА 34 хвилини та 30 секунд.
Також він встановив особистий рекорд за результативним передачам. У цій зустрічі на його рахунку 5 асистів.
Загалом Михайлюк набрав 12 очок, зробив 1 підбирання та 1 перехоплення.
Раніше, Детройт із Михайлюком обіграв Клівленд.
Нагадаємо, Атланта із Ленем поступилася Денверу.