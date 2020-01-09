Атланта із Ленем поступилась Х'юстону, Торонто вирвав перемогу у Шарлотт. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 9 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Українець Олексій Лень провів 23 хвилини за Атланту у матчі проти Х'юстона, набрав 14 очок і зробив 10 підбирань.

НБА. Регулярний чемпіонат

09 січня

Атланта - Х'юстон 115:122 (29:45, 33:32, 23:22, 30:23)

Бостон - Сан-Антоніо 114:129 (22:34, 25:31, 36:34, 31:30)

Індіана - Маямі Хіт 108:122 (23:31, 26:31, 23:38, 36:22)

Орландо - Вашингтон 123:89 (32:23, 37:29, 28:10, 26:17)

Шарлотт – Торонто 110:112 ОТ (31:29, 24:31, 26:22, 19:18, 10:12)

Даллас - Денвер 106:107 (32:27, 27:29, 30:30, 17:21)

Новий Орлеан – Чикаго 123:108 (23:21, 25:27, 44:27, 31:33)

Юта - Нью-Йорк Нікс 128:104 (39:29, 33:24, 23:16, 33:35)

Голден Стейт - Мілуокі 98:107 (19:19, 20:28, 33:34, 26:26)

Раніше, Атланта із Ленем поступилася Денверу.

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.