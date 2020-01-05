Бруклін поступився Торонто, Мемфіс розгромив Кліпперс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Кліпперс – Мемфіс 114:140 (27:40, 30:25, 23:39, 34:36)
Бруклін – Торонто 102:121 (33:24, 19:24, 28:35, 22:38)
Орландо – Юта 96:109 (25:33, 22:19, 28:24, 21:33)
Клівленд – Оклахома-Сіті 106:121 (27:34, 26:32, 26:25, 27:30)
Атланта – Індіана 116:111 (43:26, 21:34, 32:35, 20:16)
Чикаго – Бостон 104:111 (28:30, 24:25, 21:30, 31:26)
Вашингтон – Денвер 128:114 (31:19, 30:36, 34:35, 33:24)
Голден Стейт – Детройт 104:111 (23:25, 36:31, 21:27, 24:28)
Даллас – Шарлотт 120:123 OT (20:32, 24:25, 40:23, 19:23, 17:20)
Мілуокі – Сан-Антоніо 127:118 (29:31, 42:35, 32:25, 24:27)
Сакраменто – Новий Орлеан 115:117 (26:25, 22:27, 32:24, 35:41)