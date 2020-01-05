Запоріжжя вдома програло Дніпру у Кубку України

Гості здобули перемогу з перевагою у 9 очок

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі чвертьфінального протистояння Кубка України БК Запоріжжя зустрічався з БК Дніпро.

Перша та третя чверті гри були малорезультативними. А от інші були більш цікавішими. Гості здобули перемогу з перевагою у 9 очок, яку постараються зберегти у матчі-відповіді.

Вже відомі три з чотирьох учасників Фіналу чотирьох Кубка України. Раніше до вирішального раунду турніру вийшли БК Одеса, Хімік та Київ-Баскет.

Кубок України.

Чвертьфінал. Перший матч

5 січня

БК Запоріжжя - Дніпро 66:75 (12:12, 21:27, 12:14, 21:22)