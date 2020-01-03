 Київ-Баскет покарали за безлади уболівальників у матчі із Дніпром | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Харлан визнали найкращою спортсменкою грудня
Сьогодні 14:15 276
Корінтіанс орендував захисника Динамо
Сьогодні 13:57 642
Пономарьов: Готовий запропонувати свою кандидатуру на посаду тренера збірної України
Сьогодні 11:25 1440
Супернику Далакяна загрожує штраф в 25 тисяч доларів
Сьогодні 07:14 676
Відео дня. ТОП-100 найкращих моментів десятиліття в НБА
Сьогодні 06:33 455
Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу
Вчора 20:09 708 2
Три футболісти УПЛ увійшли у ТОП-50 молодих і перспективних гравців за версією УЄФА
Вчора 17:41 1447
Динамо віддасть Сідклея у безкоштовну оренду в Корінтіанс
Вчора 14:57 822
Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа
Вчора 13:29 4297
Рома хотіла підписати Яремчука
Вчора 12:32 1853
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:58 Футбол Вальядолід врятувався у матчі із Леганесом у 19 турі Ла-Ліги 61
21:41 Футбол Десна підписала гравця Зорі 132
21:23 Футбол Нападник французького Генгама загинув у ДТП 140
21:12 Бокс Усик: Спорт - творіння всевишнього 84
20:50 Футбол Тренер Астон Вілли спростував трансфер лідера команди 101
20:42 Блог Червоний Барон і символ швидкості. Міхаелю Шумахеру - 51! 156
20:32 Футбол Кадар може взимку залишити Динамо 633
20:19 Баскетбол Київ-Баскет покарали за безлади уболівальників у матчі із Дніпром 232
19:56 Футбол Дудик повернувся у Шахтар 707
19:42 Футбол Реал відмовився від трансферів у січні 159
19:24 Футбол Лунін знову у запасі Вальядоліда на матч з Леганесом 168
19:17 Футбол Гвардіола хоче зберегти лідера Манчестер Сіті 387
18:58 ММА Нурмагомедов дав прогноз на бій Мак-Грегор – Серроне 430
18:45 Футбол Лемар не виправдав очікувань – Сімеоне 427
18:30 Хокей. УХЛ Двоє російських гравці Дніпра отримали українське громадянство 465
18:13 Футбол Богданов перейшов у Колос 705
17:57 Футбол Каштру: Пройти Бенфіку буде надзвичайно складно 280
17:39 Футбол Шеффілд Юнайтед підписав екс-гравця Манчестер Сіті 270
17:22 ММА Батько Нурмагомедова готовий битися із Мак-Грегором 307
17:07 Футбол Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії 484
16:48 Футбол Селюк підтвердив перехід Беніто у Динамо 1658 3
16:32 Футбол У Іспанії призупинили покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі 582
16:13 Футбол Динамо підписало гравця російського Тамбова 2939 1
15:52 Футбол Арсенал має намір підсилитися захисником Баварії 249
15:39 Футзал Продексім призначив нового головного тренера 255

Київ-Баскет покарали за безлади уболівальників у матчі із Дніпром

Сьогодні 20:19 232 0
Київ-Баскет відповість за дії уболівальників
Київ-Баскет покарали за безлади уболівальників у матчі із Дніпром
#Київ-Баскет

Джерело - ukrbasket.net.

Директорат чемпіонату України з баскетболу покарав столичний Київ-Баскет за інцидент наприкінці матчу проти Дніпра.

Про це повідомляє ukrbasket.net.

За неналежну організацію матчу кияни мають сплати 54 тис гривень.

У матчі із Дніпром уболівальники з сектору гостей на початку другої половини матчу підбігли до фанатського сектору господарів, зірвали клубну атрибутику і намагалися її підпалити. Згодом фани з обох клубів вибігли на паркет, виникли сутички між вболівальниками і охоронцями. Гру, у якій зрештою переміг Дніпро, було зупинено на кілька хвилин.

Установити зв'язок вболівальниками, які спровокували інцидент з одним із клубів наразі, не вдалося. Відтак усе покарання на своїх плечах нестиме Київ-Баскет, який неналежним чином організував безпеку на трибунах і на майданчику під час гри.

Нагадаємо, американець залишив склад чемпіона України.

Коментарі ()