Київ-Баскет відповість за дії уболівальників

Директорат чемпіонату України з баскетболу покарав столичний Київ-Баскет за інцидент наприкінці матчу проти Дніпра.

Про це повідомляє ukrbasket.net.

За неналежну організацію матчу кияни мають сплати 54 тис гривень.

У матчі із Дніпром уболівальники з сектору гостей на початку другої половини матчу підбігли до фанатського сектору господарів, зірвали клубну атрибутику і намагалися її підпалити. Згодом фани з обох клубів вибігли на паркет, виникли сутички між вболівальниками і охоронцями. Гру, у якій зрештою переміг Дніпро, було зупинено на кілька хвилин.

Установити зв'язок вболівальниками, які спровокували інцидент з одним із клубів наразі, не вдалося. Відтак усе покарання на своїх плечах нестиме Київ-Баскет, який неналежним чином організував безпеку на трибунах і на майданчику під час гри.

Нагадаємо, американець залишив склад чемпіона України.