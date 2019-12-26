Матч Київ-Баскет - Дніпро був зупинений через сутички вболівальників

Джерело - Tribuna.com.
Під час матчу Суперліги України між Київ-Баскетом і Дніпром сталася сутичка вболівальників клубів.
Фанати Дніпра зірвали банери з сектора фанатів суперника. Перші весь матч кричали: Київ-Баскет це Будівельник.
Згодом матч продовжився, банери Київ-Баскет були повернуті на місце.
Інцидент трапився на початку 3-й чверті, через що матч був припинений на деякий час.
Після відновлення гри вболівальники киян почали скандувати: Нах ** " Дніпро.
Раніше, Прометей підписав колишнього лідера Київ-Баскета.