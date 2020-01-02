Американець залишив склад чемпіона України

Джонс залишив БК Хімік

Джерело - ФБУ.

У зв'язку з сімейними обставинами бігмен Хіміка Крістіан Джонс змушений залишити розташування клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Дію контракту гравця на сезон 2019/2020 призупинено.

Джонс приєднався до команди по ходу сезону, взявши участь в 4 поєдинках регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. Проводячи на майданчику по 26 хвилин, американець набирав 12.5 очка, робив 5.5 підбирання та 1.0 перехоплення, а його рейтинг ефективності склав 12.8.

Нагадаємо, в минулому сезоні Джонс став чемпіоном України у складі Хіміка, його було визнано найкращим центровим чемпіонату.

Раніше, американський форвард покинув Запоріжжя.

Нагадаємо, Прометей підписав колишнього лідера Київ-Баскета.