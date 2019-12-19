Детройт із Михайлюком поступився Торонто, перемоги Бостона та Маямі. Результати матчів НБА

У НБА зіграно 9 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український захисник Святослав Михайлюк зіграв 16 хвилин у грі проти Торонто. Протягом цього часу він набрав 8 очок, зробив 2 підбирання та віддав єдину результативну передачу.

НБА. Регулярний чемпіонат

19 грудня

Детройт - Торонто 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16)

Вашингтон – Чикаго 109:110 (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12 ОТ)

Клівленд - Шарлотт 100:98 (29:21, 24:20, 23:23, 24:34)

Філадельфія - Маямі 104:108 (29:19, 19:37, 26:26, 30:26)

Міннесота – Новий Орлеан 99:107 (25:32, 25:31, 22:24, 27:20)

Оклахома - Мемфіс 126:122 (27:32, 32:36, 34:32, 33:22)

Денвер - Орландо 113:104 (27:32, 18:28, 39:16, 29:28)

Даллас – Бостон 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33)

Портленд - Голден Стейт 122:112 (40:29, 27:37, 30:26, 25:20)

Раніше, Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі.

Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.