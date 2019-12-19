 Детройт із Михайлюком поступився Торонто, перемоги Бостона та Маямі. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Детройт із Михайлюком поступився Торонто, перемоги Бостона та Маямі. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:41 197 0
У НБА зіграно 9 матчів
Детройт із Михайлюком поступився Торонто, перемоги Бостона та Маямі. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український захисник Святослав Михайлюк зіграв 16 хвилин у грі проти Торонто. Протягом цього часу він набрав 8 очок, зробив 2 підбирання та віддав єдину результативну передачу.

НБА. Регулярний чемпіонат

19 грудня

Детройт - Торонто 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16)

Вашингтон – Чикаго 109:110 (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12 ОТ)

Клівленд - Шарлотт 100:98 (29:21, 24:20, 23:23, 24:34)

Філадельфія - Маямі 104:108 (29:19, 19:37, 26:26, 30:26)

Міннесота – Новий Орлеан 99:107 (25:32, 25:31, 22:24, 27:20)

Оклахома - Мемфіс 126:122 (27:32, 32:36, 34:32, 33:22)

Денвер - Орландо 113:104 (27:32, 18:28, 39:16, 29:28)

Даллас – Бостон 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33)

Портленд - Голден Стейт 122:112 (40:29, 27:37, 30:26, 25:20)

Раніше, Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі.

Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.

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