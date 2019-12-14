 Нікс обіграли Сакраменто, перемоги Лейкерс та Кліпперс. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Нікс обіграли Сакраменто, перемоги Лейкерс та Кліпперс. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:41 143 0
У НБА було зіграно 9 матчів
Нікс обіграли Сакраменто, перемоги Лейкерс та Кліпперс. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

14 грудня

Маямі - Лос-Анджелес Лейкерс 110:113 (29:30, 30:21, 26:37, 25:25)

Орландо - Х'юстон 107:130 (22:28, 33:34, 23:34 29:34)

Філадельфія – Новий Орлеан 116:109 (39:25, 23:32, 30:25, 24:27)

Атланта - Індіана 100:110 (22:29, 26:34, 35:23, 17:24)

Мемфіс - Мілуокі 114:127 (29:35, 33:29, 33:26, 19:37)

Чикаго - Шарлотт 73:83 (15:24, 25:20, 10:15 23:24)

Юта - Голден Стейт 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22)

Міннесота - Лос-Анджелес Кліпперс 117:124 (29:33, 29:32, 23:37, 36:22)

Сакраменто - Нью-Йорк Нікс 101:103 (32:20, 22:25 26:27, 21:31)

Раніше, Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі.

Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.

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