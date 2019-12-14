Нікс обіграли Сакраменто, перемоги Лейкерс та Кліпперс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
14 грудня
Маямі - Лос-Анджелес Лейкерс 110:113 (29:30, 30:21, 26:37, 25:25)
Орландо - Х'юстон 107:130 (22:28, 33:34, 23:34 29:34)
Філадельфія – Новий Орлеан 116:109 (39:25, 23:32, 30:25, 24:27)
Атланта - Індіана 100:110 (22:29, 26:34, 35:23, 17:24)
Мемфіс - Мілуокі 114:127 (29:35, 33:29, 33:26, 19:37)
Чикаго - Шарлотт 73:83 (15:24, 25:20, 10:15 23:24)
Юта - Голден Стейт 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22)
Міннесота - Лос-Анджелес Кліпперс 117:124 (29:33, 29:32, 23:37, 36:22)
Сакраменто - Нью-Йорк Нікс 101:103 (32:20, 22:25 26:27, 21:31)
Раніше, Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі.
Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.