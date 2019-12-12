Українка допомогла Фенербахче обіграти Ліон

Джерело - sport.ua.
Капітан збірної України Аліна Ягупова допомогла Фенербахче здобути перемогу над Ліоном у матчі групового етапу Євроліги.
За 35 хвилин на паркеті Ягупова набрала 21 очко, зробила 5 підбирань, 1 перехоплення, 1 блок-шот.
Також, українка очолює рейтинг результативності Євроліги, набираючи в середньому 20,3 очка.
Євроліга (жінки)
Група А
7 тур, 11 грудня
Фенербахче – Ліон 82:67 (19:17, 14:17, 25:25, 24:8)
Нагадаємо, збірна України втратила позиції у рейтингу сили ФІБА.
Раніше, Ягупова потрапила до збірної тижня Євроліги.