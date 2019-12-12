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Українка допомогла Фенербахче обіграти Ліон

Сьогодні 10:32 105 0
Аліна Ягупова результативно виступає у Євролізі
Українка допомогла Фенербахче обіграти Ліон
#Ягупова, #Фенербахче

Джерело - sport.ua.

Капітан збірної України Аліна Ягупова допомогла Фенербахче здобути перемогу над Ліоном у матчі групового етапу Євроліги.

За 35 хвилин на паркеті Ягупова набрала 21 очко, зробила 5 підбирань, 1 перехоплення, 1 блок-шот.

Також, українка очолює рейтинг результативності Євроліги, набираючи в середньому 20,3 очка.

Євроліга (жінки)

Група А

7 тур, 11 грудня

Фенербахче – Ліон 82:67 (19:17, 14:17, 25:25, 24:8)

Нагадаємо, збірна України втратила позиції у рейтингу сили ФІБА.

Раніше, Ягупова потрапила до збірної тижня Євроліги.

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