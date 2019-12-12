Атланта із Ленем поступилася Чикаго, перемоги Кліпперс та Нікс. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 11 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український центровий Атланти Олексій Лень набрав 17 очок у матчі проти Чикаго. Також він здійснив 5 підбирань і віддав 3 передачі.

НБА. Регулярний чемпіонат

12 грудня

Чикаго - Атланта 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)

Індіана - Бостон 122:117 (30:32, 31:25, 23:37, 38:23)

Клівленд - Х'юстон 110:116 (29:35, 28:29, 25:24, 28:28)

Орландо - Лос-Анджелес Лейкерс 87:96 (9:26, 29:25, 27:18, 22:27)

Торонто - Лос-Анджелес Кліпперс 92:112 (32:27, 14:37 25:24, 21:24)

Бруклін Нетс – Шарлотт 108:113 (34:26, 30:27, 22:31, 22:29)

Міннесота – Юта 116:127 (23:25 36:34, 24:38, 33:30)

Фінікс - Мемфіс 108:115 (19:27, 32:24, 28:33, 29:31)

Мілуокі – Новий Орлеан 127:112 (35:20, 34:26, 36:40, 22:26)

Сакраменто - Оклахома 94:93 (23:18, 15:29, 31:24, 25:22)

Голден-Стейт Ворріорс - Нью-Йорк Нікс 122:124 (20:30, 30:38, 30:19, 32:25, 10:12 ОТ)

Раніше, Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі.

Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.