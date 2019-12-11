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Михайлюк потрапив до ТОП-10 НБА за результативністю триочкових

Сьогодні 19:10 261 0
Українець посідає восьме місце
Михайлюк потрапив до ТОП-10 НБА за результативністю триочкових
#Детройт, #Михайлюк

Джерело - ФБУ.

Захисник збірної України та Детройта Святослав Михайлюк посідає восьме місце серед усіх гравців НБА за влучністю триочкових з початку сезону.

Наш баскетболіст за 324 хвилини в 19-ти поєдинках 63 рази кидав з-за дуги, влучив 29 разів. Це 46% реалізації.

Нагадаємо, Михайлюк виступає в НБА другий сезон. Влітку 2018 року Лейкерс обрав його на драфті після чотирьох сезонів у NCAA. У лютому 2019 року українця обміняли в Детройт.

Раніше, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком обіграв Новий Орлеан.

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