Детройт із Михайлюком обіграв Новий Орлеан, перемоги Кліпперс та Бостона. Результати матчів НБА

Відбулися чергові матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк у матчі проти Нового Орлеана провів на паркеті 20 хвилин і за цей час набрав 8 очок, віддав 1 передачу і зробив 2 перехоплення.

НБА. Регулярний чемпіонат

10 грудня

Новий Орлеан – Детройт 103:105 (29:25, 24:22, 21:34, 29:24)

Індіана - Лос-Анджелес Кліпперс 99:110 (19:24, 29:36, 25:31, 26:19)

Бостон - Клівленд 110: 88 (29:18, 24:22, 30:26, 27:22)

Мілуокі - Орландо 110:101 (31:20, 21:20, 28:33, 30:28),

Х'юстон - Сакраменто 118:119 (28:32, 36:27, 29:35, 25:25)

Чикаго - Торонто 92:93 (30:30, 21:19 20:22 21:22)

Фінікс- Міннесота 125:109 (33:31, 28:33, 33:21, 31:24)

Юта – Оклахома 90:104 (24:25, 23:26, 21:34, 22:19)

Голден Стейт -Мемфіс 102:110 (20:29, 27:25, 32:34, 23:22)

Раніше, Михайлюк оновив рекорд результативності у НБА.

Нагадаємо, Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер.