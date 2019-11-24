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НБА хоче змінити календар сезону

Сьогодні 13:50 84 0
Зміни можуть відбутися вже у наступному сезоні
НБА хоче змінити календар сезону
#НБА

Джерело - xsport.uа.

У НБА розглядають варіанти внесення змін у календар сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Реформи передбачають міні-турнір по ходу сезону за участю 30 клубів, а також турнір після завершення регулярки, в якому розігрувалися б кілька місць в плей-офф. Таким чином, кількість матчів регулярного чемпіонату скоротиться до 78.

Додаткова боротьба за плей-офф передбачає два турніри по чотири учасники. Сьома команда регулярки прийме восьму - переможець займе підсумкову сьому сходинку. Дев'ята команда прийме десяту. Переможець цієї пари зіграє з переможеним в парі "7 проти 8" в боротьбі за підсумкову восьму позицію.

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