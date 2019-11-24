Детройт із Михайлюком не зміг перемогти Мілуокі, 14 перемога Лейкерс. Результати матчів НБА

Відбулися чергові матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

Українські баскетболісти Святослав Михайлюк та Олексій Лень н змогли допомогти своїм клубам здобути перемоги. На рахунку Михалюка 6 очок за Детройт (2-5 з гри, 2-5 триочкові), 1 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення за 19 хвилин. Лень зіграв 8 хвилин за Атланту і за цей час набрав 4 очки (2-3 з гри), зробив 2 підбирання та віддавши 2 передачі.

НБА. Регулярний чемпіонат

24 листопада

Мілуокі – Детройт 104:90 (27:24, 27:23, 23:22 27:21)

Атланта - Торонто 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32)

Мемфіс – Лос-Анджелес Лейкерс 108:109 (35:25, 28:30, 21:30 24:24)

Міннесота – Фінікс 98:100 (23:30, 22:22 28:30, 25:18)

Індіана – Орландо 111:106 (24:25, 31:20, 28:40, 28:21)

Шарлотт - Чикаго 115:116 (23:34 26:22, 25:13, 41:47)

Нью-Йорк - Сан-Антоніо 104:111 (16:32, 27:36, 28:21, 33:22)

Філадельфія - Маямі 113:86 (28:13, 27:22, 37:24, 21:27)

Клівленд - Портленд 110:104 (19:19, 30:23, 27:27, 34:35)

Юта - Новий Орлеан 128:120 (44:31, 30:23, 24:34, 30:32)

Нагадаємо, Михайлюк встановив новий особистий рекорд в НБА у грі проти Атланти.

Раніше, Даллас знищив Голден Стейт.