Дніпро впевнено вийшов у чвертьфінал Кубка України

Володар титулу без проблем обіграв Ніко-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Чинний володар Кубка України Дніпро у другому матчі 1/8 фіналу Кубка України впевнено переміг представника Вищої ліги Ніко-Баскет.

Команда Дениса Журавльова виграла другий матч з рахунком 103:48, ставши першою командою, яка забронювала місце у 1/4 фіналіу турніру.

Кубок України з баскетболу

1/8 фіналу, 17 листопада

Дніпро - Ніко-Баскет 103:48 (33:10, 25:19, 24:5, 21:14)

Нагадаємо, Прометей вдома програв Одесі у Кубку України.

Раніше Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.