Прометей вдома програв Одесі у Кубку України

Гості перемоги з перевагою у шість очок

Джерело - Чемпіон.

У 1/8 фіналу Кубка України в першому матчі Прометей поступився БК Одеса.

Гості переграли суперника у третій та четвертій чвертях. Найрезультативнішим баскетболістом зустрічі став легіонер Одеси Брюс Мейсі, який набрав 27 очок.

Другий матч між цими командами відбудеться 22 листопада.

У рамках завтрашнього ігрового дня відбудуться ще п'ять матчів Кубка України.

Кубок України з баскетболу

1/8 фіналу, 15 листопада

Прометей - БК Одеса 70:76 (20:22, 17:12, 17:22, 16:20)

Раніше, гравець збірної України став найкращим у матчі проти Реалу.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.