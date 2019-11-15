Прометей вдома програв Одесі у Кубку України

Джерело - Чемпіон.
У 1/8 фіналу Кубка України в першому матчі Прометей поступився БК Одеса.
Гості переграли суперника у третій та четвертій чвертях. Найрезультативнішим баскетболістом зустрічі став легіонер Одеси Брюс Мейсі, який набрав 27 очок.
Другий матч між цими командами відбудеться 22 листопада.
У рамках завтрашнього ігрового дня відбудуться ще п'ять матчів Кубка України.
Кубок України з баскетболу
1/8 фіналу, 15 листопада
Прометей - БК Одеса 70:76 (20:22, 17:12, 17:22, 16:20)
Раніше, гравець збірної України став найкращим у матчі проти Реалу.
Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.