 Прометей вдома програв Одесі у Кубку України | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України U-21 програла Данії і майже втратила шанси вийти на Євро-2021
Вчора 20:23 1021 1
Дванадцять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020
Вчора 23:56 49
Швеція на виїзді переграла Румунію, Швейцарія здолала Грузію. Результати матчів відбору Євро-2020
Вчора 23:37 113
Донбас в овертаймі програв Німану у півфінальному раунді Континентального Кубку
Вчора 17:23 399
Лень набрав 21 очко у матчі проти Фінікса
Вчора 09:50 502
Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE
Вчора 07:08 1823
Боснія і Герцеговина проти Італії, Іспанія зіграє з Мальтою. Матчі 15 листопада Євро 2020
Вчора 06:58 430
Десять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020
14.11.2019 23:59 2516
Португалія розгромила Литву, Сербія здолала Люксембург. Результати матчів відбору Євро-2020
14.11.2019 23:40 12611
Збірна України зазнала поразки від Бельгії у матчі відбору на Євробаскет-2021
14.11.2019 23:14 670
Блоги
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті Valeriy Ruchka
Вчора 15:55 369
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
Вчора 14:13 885
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією Valeriy Ruchka
Вчора 12:58 2036
Україна – Естонія, заява ультрас Динамо і криза Ворскли - ТаТоТаке
Україна – Естонія, заява ультрас Динамо і криза Ворскли - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:10 471
Відео дня. Переможний гол Романа Безуса у ворота збірної Естонії
Відео дня. Переможний гол Романа Безуса у ворота збірної Естонії Андрій Твердохліб
Вчора 10:53 934
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15 Листопада 2019
23:56 Футбол Дванадцять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020 49
23:50 Футбол Фінляндія - Ліхтенштейн 3:0. Огляд матчу 60
23:37 Футбол Швеція на виїзді переграла Румунію, Швейцарія здолала Грузію. Результати матчів відбору Євро-2020 113
23:25 Біатлон У Кубка Норвегії Україну в спринті представлять 15 біатлоністів 220
23:08 Футбол Ротань: Ніхто трагедії не робить, ми на правильному шляху 421
22:54 Хокей Краків переграв Бейбарис у півфінальному раунді Континентального Кубку 116 1
22:39 Футбол Ротань: Помилки обов'язково розберемо і будемо рухатися далі 208
22:25 Баскетбол Прометей вдома програв Одесі у Кубку України 119
22:09 Теніс Завацька перемогла американку у третьому колі турніру у Х'юстоні 146
21:55 Футбол Збірна Фінляндії вперше зіграє на чемпіонаті Європи 666
21:39 Теніс Калініна програла у третьому колі турніру у Х'юстоні 238
21:24 Футбол Україна U-21 - Данія U-21 2:3. Огляд матчу 364
21:08 Футбол Суркіс не проголосував за рішення про створення слідчої комісії з розслідування можливої корупції із боку Павелка 308
20:53 Футбол Фінляндія і Норвегія здобули прогнозовані перемоги. Результати матчів відбору Євро-2020 384
20:39 Футбол Мелікян: Я не знаю скільки часу у мене є, і наскільки мені його вистачить 364
20:23 Футбол Збірна України U-21 програла Данії і майже втратила шанси вийти на Євро-2021 1021 1
20:14 Хокей Збірна України зіграє на турнірі в Угорщині 285
19:58 Футбол Мессі не забив пенальті у ворота Бразилії 594
19:44 Футбол Мілан зберіг інтерес до півзахисника Шахтаря 654
19:41 Пряма трансляція Україна - Данія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро U-21. LIVE 4813
19:29 Футбол Тадич: Ми маємо помститися збірній України 1187
19:14 Футбол Ключковський: Коломойський не має відношення до мого рішення піти з УПЛ 434
19:02 Футбол Збірна України U-21 вдруге пропустила від Данії 826
18:58 Футбол Десна у Білорусі проведе два спаринги 216
18:41 Футбол Вже на старті матчу збірна України U-21 програє Данії 874

Прометей вдома програв Одесі у Кубку України

Вчора 22:25 119 0
Гості перемоги з перевагою у шість очок
Прометей вдома програв Одесі у Кубку України
#Прометей, #Одеса

Джерело - Чемпіон.

У 1/8 фіналу Кубка України в першому матчі Прометей поступився БК Одеса.

Гості переграли суперника у третій та четвертій чвертях. Найрезультативнішим баскетболістом зустрічі став легіонер Одеси Брюс Мейсі, який набрав 27 очок. 

Другий матч між цими командами відбудеться 22 листопада.

У рамках завтрашнього ігрового дня відбудуться ще п'ять матчів Кубка України.

Кубок України з баскетболу
1/8 фіналу, 15 листопада

Прометей - БК Одеса 70:76 (20:22, 17:12, 17:22, 16:20)

Раніше, гравець збірної України став найкращим у матчі проти Реалу.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.

Коментарі ()