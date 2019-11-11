Гравець збірної України став найкращим у матчі проти Реалу

Джерело - ФБУ.
Унікаха центрового збірної України Володимира Геруна поступилася в матчі 8 туру чемпіонату Іспанії мадридському Реалу – 71:82.
Про це повідомляє прес-служба Унікахи.
Наш баскетболіст став найкращим у складі своєї команди. За 21:06 він набрав 11 очок (4/8 двоочкових, 3/4 штрафних), 7 підбирань, 3 перехоплення.
Унікаха посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату – чотири перемоги в восьми матчах.
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