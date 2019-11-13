Дніпро переміг Київ-Баскет у Кубку Європи ФІБА

Господарі святкували перемогу з перевагою у три очки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4 туру групи F Кубка Європи ФІБА Дніпро вдома святкував перемогу над Київ-Баскетом.

Дві чверті команди на рівних зіграли і по одній виграли. Але от третя чверть у виконанні господарів була переконливіша і у підсумку святкували перемогу.

В іншому матчі групи Лукойл Левскі з рахунком 75:64 переміг Цмокі Мінськ. Як наслідок дві українські команди опустилися на 3-4 місця у групі, поза зону виходу до плей-оф. Залишилося зіграти ще два тури.

Кубок Європи ФІБА

Група F

4 тур, 13 листопада 2019

Дніпро - Київ-Баскет 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17)

Раніше, гравець збірної України став найкращим у матчі проти Реалу.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.