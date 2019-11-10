Дніпро переміг чемпіона України у Суперлізі

Друга поразка Хіміка

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Хімік на виїзді зазнав поразки від Дніпра.

Перша чверть матчу для чемпіона була провальною. У наступні дві чверті гості відіграли відставання у рахунку. Та все ж господарі у четвертій чверті краще зіграли і виграли матч.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

10 листопада

Дніпро - Хімік 65:57 (24:10, 10:16, 14:18, 17:13)

Раніше, Хімік дотиснув Харківських Соколів у Суперлізі.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.