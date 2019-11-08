Хімік дотиснув Харківських Соколів у Суперлізі

Хімік продовжив серію поразок Харківських Соколів

Сьогодні, 08 листопада, Харківські Соколи приймали южненський Хімік у домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

Господарі краще провели старт матчу, однак згодом чинні чемпіони змогли вирівняти гру та дотиснули Соколів в останній чверті.

Американський розігруючий Хіміка Айзея Вільямс став найкращим гравцем матчу: у нього 37 очок (9/11 двоочкових, 3/7 триочкових), 5 передач та 2 перехоплення, а рейтинг ефективності склав 40 балів.

Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч.

Регулярний чемпіонат

08 листопада

Харківські Соколи – Хімік 77:93 (25:20, 16:17, 24:29, 12:27)

Харківські Соколи: Джамар 16 +6 підбирань, Козлов 5, Жаліс 3, Тарасенко 5 + 5 підбирань, Тіг 25 + 6 підбирань - 6 втрат - старт; Джексон 8 + 6 підбирань, Бояркін 5 + 4 передачі, Мусієнко 4, Тихонов 4, Тищенко 2

Хімік: Вільямс 37 + 5 передач, Марченко 13, Войналович 2 + 2 блок-шота, Ковальов 13 + 9 підбирань, Югба 12 + 8 підбирань - старт; Салліван 8 + 9 підбирань, Горобченко 5, Рябчук 3

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