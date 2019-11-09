Майк Фрателло тренуватиме збірну США

Екс-тренер збірної України Майк Фрателло очолить національну команду США.

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Войнаровський.

Фрателло керуватиме американцями у відборі до Кубка світу 2023 року, а основою його команди стануть баскетболісти з Ліги розвитку НБА.

Стартовий матч США під керівництвом нового тренера відбудеться у лютому наступного року в рамках відбору проти збірної Пуерто-Ріко.

За час роботи у збірній України Фрателло домігся шостого місця на Євробаскеті в 2013 році, а також кваліфікувався на Кубок світу в 2014 році.

Раніше, Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.