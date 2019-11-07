Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у Суперлізі

Черкаські Мавпи здобули п’яту перемогу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи розібралися з Миколаєвом в рамках чергового туру української Суперліги.

Гості із самого початку матчу грали більш агресивно та змогли захопити лідерство у грі. Лише в останній чверті у господарів прокинулися снайпери, які змогли з -22 скоротити різницю до -8.

Однак Черкаські Мавпи змогли вистояти та повезли з Миколаєва свою п’яту перемогу.

Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч.

Регулярний чемпіонат

07 листопада

МБК Миколаїв – Черкаські Мавпи 68:76 (16:25, 15:19, 14:23, 23:9)

Раніше, Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.