Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Черкаські Мавпи розібралися з Миколаєвом в рамках чергового туру української Суперліги.
Гості із самого початку матчу грали більш агресивно та змогли захопити лідерство у грі. Лише в останній чверті у господарів прокинулися снайпери, які змогли з -22 скоротити різницю до -8.
Однак Черкаські Мавпи змогли вистояти та повезли з Миколаєва свою п’яту перемогу.
Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч.
Регулярний чемпіонат
07 листопада
МБК Миколаїв – Черкаські Мавпи 68:76 (16:25, 15:19, 14:23, 23:9)
Раніше, Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі.
Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.