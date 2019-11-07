 Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна
Вчора 23:51 607
Копенгаген - Динамо 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:34 567
Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи
Вчора 21:46 983
Копенгаген - Динамо Київ 1:1. Як це було
Вчора 21:45 14971
Вернидуб очолив солігорський Шахтар
Вчора 18:02 1024
Іноуе виграв Світову боксерську суперсерію
Вчора 17:17 1242
Боруссія відмовилась виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка
Вчора 16:14 1072
Французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова
Вчора 10:41 1515
Рейнджерс зіграє з Порту, Лаціо прийме Селтік. Матчі 4 туру Ліги Європи
Вчора 08:55 297
Динамо Загреб - Шахтар 3:3. Відеоогляд матчу
Вчора 01:03 2666
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:17 Блог Фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки 258
00:12 Футбол Яремчук допоміг Генту перемогти Вольфсбург, Еспаньйол знищив Лудогорець. Результати 4 туру Ліги Європи 432
7 Листопада 2019
23:54 Футбол Олександрія - Сент-Етьєн 2:2. Відео голів та огляд матчу 1535
23:51 Футбол Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна 607
23:32 Футбол Михайличенко: Динамо втратило очки у грі із Копенгагеном 311
23:22 Блог Яремчук забив шедевральний гол у ворота Вольфсбурга 1594
23:18 Баскетбол Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у Суперлізі 254
23:02 Футбол Лаціо - Селтік 1:2. Огляд матчу 168
22:53 Футбол Барселона не звільнить Вальверде до кінця сезону - ЗМІ 521
22:34 Футбол Копенгаген - Динамо 1:1. Огляд матчу 567
22:25 Баскетбол Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі 126
22:08 Футбол Селтік вирвав перемогу у Лаціо, погром від Севільї. Результати 4 туру Ліги Європи 279
21:57 Пряма трансляція Олександрія - Сент-Етьєн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 6205
21:54 Блог Вербич забив своєму колишньому клубу і подарував для Динамо нічию 574
21:46 Футбол Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи 983
21:45 Футбол Копенгаген - Динамо Київ 1:1. Як це було 14971
21:31 Плавання Романчук виборов срібло на етапі Кубка світу 174
21:25 Футбол Копенгаген - Динамо 1:1. Відео голів та огляд матчу 4972
21:19 Футбол Динамо пропустило чисто воротарський м’яч - Франков 497
21:07 Футбол Визначився склад Олександрії на матч із Сент-Етьєном у Лізі Європи 250
21:05 Пряма трансляція Копенгаген - Динамо Київ: онлайн-трансляція 4 туру Ліги Європи. LIVE 33430
20:53 Бокс Руїс хоче битися із Вайлдером і Ф’юрі 351
20:51 Блог Копенгаген - Динамо: Циганков не забив пенальті 1540
20:42 Блог Динамо дуже швидко пропустило від Копенгагена 1728
20:35 Футбол Баварія відмовила Венгеру 452

Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у Суперлізі

Вчора 23:18 254 0
Черкаські Мавпи здобули п’яту перемогу у Суперлізі
Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у Суперлізі
#МБК Миколаїв, #Черкаські Мавпи, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи розібралися з Миколаєвом в рамках чергового туру української Суперліги.

Гості із самого початку матчу грали більш агресивно та змогли захопити лідерство у грі.  Лише в останній чверті у господарів прокинулися снайпери, які змогли з -22 скоротити різницю до -8.

Однак Черкаські Мавпи змогли вистояти та повезли з Миколаєва свою п’яту перемогу.

Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч.

Регулярний чемпіонат

07 листопада

МБК Миколаїв – Черкаські Мавпи 68:76 (16:25, 15:19, 14:23, 23:9)

Раніше, Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.

Коментарі ()