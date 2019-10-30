Дніпро програв у Білорусі в Кубку Європи ФІБА

Сил на овертайм у дніпрян не вистачило

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи F Кубка Європи ФІБА БК Дніпро у Білорусі зустрічався з місцевою командою Цмоки-Мінськ.

Першу половину матчу Дніпро програв з різницею у 18 очок. Було складно відіграти таке відставання після перерви. Вісім очок відіграли у третій чверті. У четвертій чверті Дніпро продовжив свою результативну гру і переможець визначався в овертаймі. Але от сил у гостей на нього не вистачило.

Кубок Європи ФІБА

Група F.

2 тур, 30 жовтня

Цмоки-Мінськ (Білорусь) – Дніпро (Україна) 108:101 (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8)

Раніше, Одеса підписала канадського атакувального захисника.

Нагадаємо, Харківським Соколам зараховано технічну поразку у Кубку України.