Одеса підписала канадського атакувального захисника

Клуб підсилився досвідченим гравцем

Атакувальний захисник з Канади Джоель Фрізен підписав контракт з БК Одеса і вже проводить тренування разом з новими партнерами.

Про це повідомляє Odessa.online.

29-річний гравець до переходу в стан одеситів виступав в рамках чемпіонату Канади за КВ Тайтенс.

У попередньому сезоні Фрізен в середньому набирав за гру 11,5 очка, робив 3,8 підбирань і 2,3 передачі. В його активі також три гри за збірну Канади.

Раніше до Харківських Соколів зі столичного клубу перебрався Олександр Тищенко.

Нагадаємо, Харківським Соколам зараховано технічну поразку у Кубку України.