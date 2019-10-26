Павлов продовжить кар'єру у Київ-Баскеті

Джерело - ФБУ.
Гравець національної збірної України Сергій Павлов продовжить кар'єру в столичному Київ-Баскеті.
Про це повідомляє ФБУ.
Вихованець южненського Хіміка нинішній сезон розпочинав у складі литовського П'єно Жвайгждес.
Павлов дебютував у складі національної збірної України у кваліфікації до минулої світової першості, виступав у складі молодіжних збірних, а також став срібним призером Універсіади-2019 в Неаполі.
У нинішньому сезоні Павлов встиг відіграти 6 матчів в чемпіонаті Литви. Там проводячи на майданчику в середньому по 18 хвилин, набирав 5.5 очка та робив 3.7 підбирання за гру.
Очікується, що Павлов зможе дебютувати за київський клуб в наступному матчі Кубка Європи ФІБА проти болгарського Левскі, який Київ-Баскет проведе в найближчу середу, 30 жовтня, у Болгарії.
Раніше, Прометей у двох овертаймах обіграв Одесу у Суперлізі.
Нагадаємо, Хімік на виїзді переміг Запоріжжя у Суперлізі.