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Павлов продовжить кар'єру у Київ-Баскеті

Сьогодні 15:40 120 0
Вихованець Хіміка перебрався до Києва
Павлов продовжить кар'єру у Київ-Баскеті
#Павлов, #Київ-Баскет

Джерело - ФБУ.

Гравець національної збірної України Сергій Павлов продовжить кар'єру в столичному Київ-Баскеті. 

Про це повідомляє ФБУ.

Вихованець южненського Хіміка нинішній сезон розпочинав у складі литовського П'єно Жвайгждес. 

Павлов дебютував у складі національної збірної України у кваліфікації до минулої світової першості, виступав у складі молодіжних збірних, а також став срібним призером Універсіади-2019 в Неаполі.

У нинішньому сезоні Павлов встиг відіграти 6 матчів в чемпіонаті Литви. Там проводячи на майданчику в середньому по 18 хвилин, набирав 5.5 очка та робив 3.7 підбирання за гру.

Очікується, що Павлов зможе дебютувати за київський клуб в наступному матчі Кубка Європи ФІБА проти болгарського Левскі, який Київ-Баскет проведе в найближчу середу, 30 жовтня, у Болгарії.

Раніше, Прометей у двох овертаймах обіграв Одесу у Суперлізі.

Нагадаємо, Хімік на виїзді переміг Запоріжжя у Суперлізі.

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