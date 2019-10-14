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Прометей у матчі з Дніпром втратив лідера

Вчора 21:55 168 0
Травмувався захисник Калпеппер
Прометей у матчі з Дніпром втратив лідера
#Прометей, #Дніпро

Джерело - basket.com.ua.

Лідер по результативності в Суперлізі Парі-Матч захисник Прометея Ренді Калпеппер отримав травму в виїзному матчі регулярного чемпіонату проти Дніпра (67:60).

Про це повідомляє basket.com.ua.

Американський легіонер, який в трьох стартових матчах сезону приносив своїй команді в середньому 26 очок за матч, в результаті зіткнення в кінці другої чверті опинився на паркеті, схопившись за стопу в районі п'яти. Покинути майданчик Калпеппер зміг лише за допомогою партнерів і більше на паркеті не з'являвся.

У цьому матчі американець відіграв 14,5 хвилини, не набрав жодного очка (0/4 двоочкових, 0/2 триочкових), зробив 2 підбирання на своєму щиті і 1 передачу при 1 втрати (РЕ -4).

Раніше, Дніпро переміг БК Запоріжжя, а Хімік знищив Черкаські Мавпи.

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