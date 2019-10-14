Дніпро подав протест на результат матчу з Прометеєм

Дніпряни зсилаються на непрофесійне суддівство

Джерело - ФБУ.

БК Дніпро, після завершення сьогоднішнього матчу проти Прометею, подав протест на результат гри.

Нагадаємо, що матч у ПС Шинник завершився перемогою Прометея - 67:66.

У своєму протесті дніпряни зсилаються на "упереджене, непрофесійне суддівство", яке вплинуло на результат гри. Протягом найближчих 24 годин після матчу Дніпро має надати відеонарізку усіх спірних епізодів. Після цього директорат ФБУ розгляне протест та усі надані файли.

Раніше, Дніпро переміг БК Запоріжжя, а Хімік знищив Черкаські Мавпи.