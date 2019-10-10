Хімік здобув вольову перемогу у Суперлізі

Зустрічалися фіналісти минулого розіграшу Суперліги

У Суперлізі України з баскетболу Хімік вдома зміг обіграти Київ-Баскет із рахунком 92:87.

Гості змогли вдало розпочати матч та змогли піти у відрив. Однак команда Віталія Степановського додала у захисті і не дозволила супернику розвинути перевагу. У підсумку на велику перерві команди пішли за нічийного рахунку.

На старті третьої чверті чинні чемпіони Суперліги змогли піти у 7-ми очковий відрив та довели матч до перемоги.

Суперліга Парі-Матч

Южне, СК Олімп

10 жовтня

Хімік - Київ-Баскет 92:87 (21:27, 25:19, 19:20, 27:21)

Нагадаємо, Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA.

Раніше, Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі.