Перша поразка Одеси у сезоні Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Одеса у домашньому матчі поступилася Черкаським Мавпам у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч

За першу чверть гості здобули 7 очок переваги та додали до великої перерви ще 4.

У другій половині тенденція зберіглася, перед четвертою чвертю Черкаські Мавпи мали перевагу у 20 очок. У підсумку гості впевнено довели матч до перемоги.

Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч

Регулярний чемпіонат

10 жовтня

Одеса – Черкаські Мавпи 69:80 (14:21, 20:24, 13:22, 22:13)

Раніше, Хімік здобув вольову перемогу у Суперлізі.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі