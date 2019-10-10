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Черкаські Мавпи перемогли Одесу у Суперлізі

Сьогодні 22:36 93 0
Перша поразка Одеси у сезоні Суперліги
Черкаські Мавпи перемогли Одесу у Суперлізі
#Черкаські Мавпи, #Одеса, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Одеса у домашньому матчі поступилася Черкаським Мавпам у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч

За першу чверть гості здобули 7 очок переваги та додали до великої перерви ще 4.

У другій половині тенденція зберіглася, перед четвертою чвертю Черкаські Мавпи мали перевагу у 20 очок. У підсумку гості впевнено довели матч до перемоги.

Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч

Регулярний чемпіонат

10 жовтня

Одеса – Черкаські Мавпи 69:80 (14:21, 20:24, 13:22, 22:13)

Раніше, Хімік здобув вольову перемогу у Суперлізі.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі

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