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Одеса у домашньому матчі поступилася Черкаським Мавпам у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч
За першу чверть гості здобули 7 очок переваги та додали до великої перерви ще 4.
У другій половині тенденція зберіглася, перед четвертою чвертю Черкаські Мавпи мали перевагу у 20 очок. У підсумку гості впевнено довели матч до перемоги.
Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч
Регулярний чемпіонат
10 жовтня
Одеса – Черкаські Мавпи 69:80 (14:21, 20:24, 13:22, 22:13)
Раніше, Хімік здобув вольову перемогу у Суперлізі.
Нагадаємо, Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі