Джерело - ukrbasket.net.
Сьогодні, 09 жовтня, Дніпро приймав білоруський Борисфен в матчі-відповіді кваліфікації Кубка Європи FIBA.
Перед матчем-відповідю українська команда мала 25 очок переваги над білоруським клубом. Дніпро змогло виграти і другий матч у Борисфена - 81:71 та забронював за собою місце у груповому раунді Кубка Європи FIBA.
В основній частині турніру Дніпро зіграє проти Київ-Баскета, білоруського Цмокі-Мінська та болгарського Лєвськи.
Кубок Європи FIBA
Дніпро, СК Шиннік
Кваліфікація, Матч-відповідь, 09 жовтня
Дніпро — Борисфен (Білорусь) 81:71 (24:15, 13:15, 25:15, 19:26)
Нагадаємо, визначився перший учасник 1/8 фіналу Кубка України.
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