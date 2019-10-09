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Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA

Сьогодні 21:35 83 0
Дніпро знову обіграв Борисфен
Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA
#Дніпро, #Борисфен, #FIBA

Джерело - ukrbasket.net.

Сьогодні, 09 жовтня, Дніпро приймав білоруський Борисфен в матчі-відповіді кваліфікації Кубка Європи FIBA.

Перед матчем-відповідю українська команда мала 25 очок переваги над білоруським клубом. Дніпро змогло виграти і другий матч у Борисфена - 81:71 та  забронював за собою місце у груповому раунді Кубка Європи FIBA.

В основній частині турніру Дніпро зіграє проти Київ-Баскета, білоруського Цмокі-Мінська та болгарського Лєвськи.

Кубок Європи FIBA
Дніпро, СК Шиннік
Кваліфікація, Матч-відповідь, 09 жовтня

Дніпро — Борисфен (Білорусь) 81:71 (24:15, 13:15, 25:15, 19:26)

Нагадаємо, визначився перший учасник 1/8 фіналу Кубка України.

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