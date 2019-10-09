Визначився перший учасник 1/8 фіналу Кубка України

Команди розпочали боротьбу за трофей

Джерело - ФБУ.

Відбулися два матчі 1/16 фіналу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд Тернопіль-ТНЕУ - Золотой Вєк (Кропивницький).

Один з фаворитів Вищої ліги розібрався з кропивничанами, які цього сезону виступають у Першій лізі.

Кубок України. 1/16 фіналу

Чоловіки

Тернопіль-ТНЕУ - Золотой Вєк 80:64 (17:18, 30:10, 18:12, 15:24)

Тернопіль-ТНЕУ - Золотой Вєк 82:71 (16:15, 19:15, 23:20, 24:21)

Раніше, Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі.

Нагадаємо, у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.