Визначився перший учасник 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - ФБУ.
Відбулися два матчі 1/16 фіналу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд Тернопіль-ТНЕУ - Золотой Вєк (Кропивницький).
Один з фаворитів Вищої ліги розібрався з кропивничанами, які цього сезону виступають у Першій лізі.
Кубок України. 1/16 фіналу
Чоловіки
Тернопіль-ТНЕУ - Золотой Вєк 80:64 (17:18, 30:10, 18:12, 15:24)
Тернопіль-ТНЕУ - Золотой Вєк 82:71 (16:15, 19:15, 23:20, 24:21)
Раніше, Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі.
Нагадаємо, у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.