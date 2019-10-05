Хімік обіграв Одесу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Чинні чемпіони в стартовій грі Суперліги Парі-Матч виявився сильнішим за Одесу.
Матч проходив у рівній боротьбі. Господарі паркету змогли відірватися від суперника на 8 очок перед стартом останньої чверті, які у підсумку і забезпечили перемогу діючим чемпіонам країни.
Чемпіонат України – Суперліга
Южне, ФСК Олімп
1 тур, 05 жовтня
Хімік - Одеса - 100:94 (22:25, 28:26, 31:22, 19:21)
Раніше, Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі.
Нагадаємо, у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.