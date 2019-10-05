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Хімік обіграв Одесу у Суперлізі

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Хімік зміг набрати сотню у матчі із Одесою
Хімік обіграв Одесу у Суперлізі
#Хімік, #Одеса, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Чинні чемпіони в стартовій грі Суперліги Парі-Матч виявився сильнішим за Одесу.

Матч проходив у рівній боротьбі. Господарі паркету змогли відірватися від суперника на 8 очок перед стартом останньої чверті, які у підсумку і забезпечили перемогу діючим чемпіонам країни.

Чемпіонат України – Суперліга

Южне, ФСК Олімп

1 тур, 05 жовтня

Хімік - Одеса - 100:94 (22:25, 28:26, 31:22, 19:21)

Раніше, Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі.

Нагадаємо, у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.

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