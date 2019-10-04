Запоріжжя перемогло Миколаїв в українській Суперлізі

Перша перемога запоріжців у сезоні

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру української Суперліги Запоріжжя вдома впевнено виграло у миколаївців.

У першій чверті господарів продемонстрували досить результативну гру, забезпечивши собі 11 очок переваги. До перерви запоріжці збільшили відрив. У третій чверті Миколаїв відіграв 10 очок. До завершення зустрічі Запоріжжя втримало переможний рахунок.

Чемпіонат України - Суперліга

Чоловіки

2 тур, 4 жовтня

Запоріжжя - Миколаїв 98:89 (31:20, 19:12, 15:25, 29:21)

Раніше, Запоріжжя програло Прометею.

Нагадаємо, у Києві презентували чемпіонат Суперліги Парі-Матч.