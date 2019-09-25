Мій профіль
Ястремська розбила Плішкову та вийшла в 1/4 Wuhan Open
Сьогодні 15:14 1045
Маріуполь - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:24 3880
Завацька пробилася у чвертьфінал турніру у Ташкенті
Сьогодні 09:47 349
Збірна, яка закохала в себе всю Україну. Найкращі фото чвертьфіналу Євроволею Україна - Сербія
Сьогодні 09:14 3200
Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open
Сьогодні 08:48 1820
Збірна України програла Сербії у неймовірному чвертьфіналі чемпіонату Європи
Вчора 23:50 3828
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Вчора 15:16 689
Ястремська у драматичному матчі перемогла американку
Вчора 11:56 1646
Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу
Вчора 11:46 2253
Жіноча збірна України з боксу відмовилась їхати на чемпіонат світу у Росію
23.09.2019 14:31 1830
Навколо спорту
Блоги
Нагороджені найкращий наставник і найкращий гравець в АПЛ
Нагороджені найкращий наставник і найкращий гравець в АПЛ Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:24 269
Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема
Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:34 634
Люби свою справу - Усик показав тренування перед боєм зі Спонгом
Люби свою справу - Усик показав тренування перед боєм зі Спонгом Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:47 489
Збірна, яка закохала в себе всю Україну. Найкращі фото чвертьфіналу Євроволею Україна - Сербія
Збірна, яка закохала в себе всю Україну. Найкращі фото чвертьфіналу Євроволею Україна - Сербія Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:14 3200
Огляд матчу Україна - Сербія в чвертьфіналі чемпіонату Європи
Огляд матчу Україна - Сербія в чвертьфіналі чемпіонату Європи Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:43 980
Ексклюзиви з Вернидубом і Верпаковскісом та 8 тур УПЛ - Профутбол за 22.09.2019
Ексклюзиви з Вернидубом і Верпаковскісом та 8 тур УПЛ - Профутбол за 22.09.2019 Valeriy Ruchka
23.09.2019 08:25 475
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
23.09.2019 06:49 3491
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді Андрій Твердохліб
23.09.2019 06:09 2180
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
22.09.2019 20:17 1262
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу Андрій Твердохліб
22.09.2019 18:45 1132
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:29 Футбол Рома - Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А 7
17:22 Теніс Визначилася суперниця Ястремської у чвертьфіналі турніру в Ухані 65
17:20 Легка атлетика Російський легкоатлет дискваліфікований на чотири роки 122
17:17 Футбол Реал - Осасуна: онлайн-трансляція матчу Ла-Ліги 81
16:59 Футбол Миколаїв переміг Чорноморець у Кубку України 96
16:53 Футбол Олімпік вийшов до 1/8 фіналу Кубка України 264
16:38 Футбол Маріуполь - Динамо: стартові склади команд 433
16:25 Теніс Ястремська: Коли я вийшла на корт, то зовсім забула про те, з ким граю 175
16:24 Блог Нагороджені найкращий наставник і найкращий гравець в АПЛ 269
16:24 Пряма трансляція Маріуполь - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE 3880
16:10 Легка атлетика Бубка переобраний на посаду віце-президента IAAF 110
15:50 Волейбол Крастіньш: Україна мала шанс на перемогу 167
15:32 Футбол Мбаппе: Ікарді – дуже добра і чуйна людина 201
15:14 Теніс Ястремська розбила Плішкову та вийшла в 1/4 Wuhan Open 1045
15:06 Баскетбол Миколаїв підсилився американським гравцем 157
14:48 Футбол Бенфіка відкрила у Харкові футбольну школу 235
14:36 Теніс Ястремська знищила Плішкову в 1 сеті 1/8 фіналу Wuhan Open 617
14:34 Блог Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема 634
14:32 Баскетбол У Києві презентували чемпіонат Суперліги Парі-Матч 206
14:32 Єдиноборства У Полтаві порізали відомого спортсмена 760
14:11 Футбол Генесс поставив ультиматум наставнику збірної Німеччини 297
13:47 Футбол Реднапп назвав Ярмоленка «тузом» Вест Гема 459
13:33 Футбол Де Пена: Циганков готовий до переходу в іншу лігу 498
13:16 Пряма трансляція Ястремська - Плішкова: онлайн-трансляція. LIVE 3157
13:14 Футбол Клуб четвертої ліги вибив Тоттенгем із Кубка ліги 363

У Києві презентували чемпіонат Суперліги Парі-Матч

Сьогодні 14:32 206 0
У Києві презентували чемпіонат Суперліги Парі-Матч

Джерело - Parimatch.

Суперліга  Парі-Матч: на старт

24 вересня, у “Champion Hall Parimatch” відбулася прес-конференція ФБУ та TM Parimatch  з нагоди старту нового баскетбольного сезону в Україні. Цього сезону головний баскетбольний чемпіонат країни знову матиме назву Суперліга Парі-Матч і стартуватиме уже 27-го вересня.

З журналістами спілкувалися президент ФБУ Михайло Бродський,  представник TM Parimatch Вадим Місюра та головний тренер збірної України і Київ-Баскета Айнарс Багатскіс.

Цьогоріч кількість клубів у Суперлізі Парі-Матч збільшиться до дев’яти. Новачком Суперліги стане амбітний чемпіон Вищої ліги – Прометей з Кам’янського, а місце харківського Політехніка  займуть їх земляки з Харківських Соколів. Решта 7 клубів залишать за собою прописку у Суперлізі Парі-Матч. А це Хімік, Київ-Баскет, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Миколаїв та Черкаські Мавпи.

Михайло Бродський (президент ФБУ): “Баскетбол в Україні продовжує розвиватись. Є кілька важливих речей -  це інтерес уболівальників до цього виду спорту, який ми і клуби намагаємося підігріти та зацікавленість спонсорів і партнерів. На прикладі “Парі-Матч” ми можемо це побачити, дуже вдячний цій компанії за підтримку не лише чемпіонату, а й збірної України та інших починань ФБУ. Ще одним важливим фактором є інфраструктуру, яку потрібно збагачувати і ми над цим працюємо. На сьогодні в Україні будується декілька арен – держава допомагає із субвенціями. Маємо надію, що ця програма не буде звернута урядом у наступному році. В цих залах можна грати окрім баскетболу також у гандбол, волейбол, футзал, можна проводити концерти – це життя країни і масовий спорт".

Як і минулого сезон, за підсумками сезону в Суперлізі Парі-Матч буде визначено не лише чемпіона, а й будуть роздані індивідуальні нагороди MVP та символічній п’ятірці Суперліги. Також кожного місяця TM Parimatch визначатиме кращого гравця ліги.

Вадим Місюра (представник ТМ Parimatch): "Ми бачимо прогрес українського баскетболу за останні роки й приємно усвідомлювати, що ці здобутки є спільним результатом роботи єдиної команди тренерського штабу, гравців,  функціонерів та партнерів Федерації. Цього сезону ми продовжимо регулярні тренування з зіркою, визначення кращих гравців та слідкувати за перипетіями Матчу зірок. Більш того, плануємо також спільно реалізовувати інші спільні ініціативи".

Ще однією з тем прес-конференції стала участь Київ-Баскету у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Айнарс Багатскіс (головний тренер БК Київ-Баскет):  “Як на мене, Бургос – це найсильніший суперник з усіх можливих у кваліфікації, якщо судити за можливостями, традиціями та прізвищами на майках. Але ось в цьому форматі – двохраундовій дуелі – можливо все. У таких матчах можна перемогти будь-кого. Не можу сказати, що ми були на 100% сильніші за австрійців на папері. У якомусь сенсі вони були навіть досвідченіші за нас. Ми готуємось до Бургоса у звичайному режимі, ми знаємо про них все, як і вони про нас. У них два гравці грали на чемпіонаті світу у складі збірної Бразилії. Ми намагатимемось піднести сюрприз і головне, щоб цей сюрприз не обернувся проти нас, а спрацював проти іспанців".

Уже 26-го вересня у столичному Палаці спорту кияни прийматимуть іспанський Бургос.

Коментарі ()