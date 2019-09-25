Джерело - Parimatch.

Суперліга Парі-Матч: на старт

24 вересня, у “Champion Hall Parimatch” відбулася прес-конференція ФБУ та TM Parimatch з нагоди старту нового баскетбольного сезону в Україні. Цього сезону головний баскетбольний чемпіонат країни знову матиме назву Суперліга Парі-Матч і стартуватиме уже 27-го вересня.

З журналістами спілкувалися президент ФБУ Михайло Бродський, представник TM Parimatch Вадим Місюра та головний тренер збірної України і Київ-Баскета Айнарс Багатскіс.

Цьогоріч кількість клубів у Суперлізі Парі-Матч збільшиться до дев’яти. Новачком Суперліги стане амбітний чемпіон Вищої ліги – Прометей з Кам’янського, а місце харківського Політехніка займуть їх земляки з Харківських Соколів. Решта 7 клубів залишать за собою прописку у Суперлізі Парі-Матч. А це Хімік, Київ-Баскет, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Миколаїв та Черкаські Мавпи.

Михайло Бродський (президент ФБУ): “Баскетбол в Україні продовжує розвиватись. Є кілька важливих речей - це інтерес уболівальників до цього виду спорту, який ми і клуби намагаємося підігріти та зацікавленість спонсорів і партнерів. На прикладі “Парі-Матч” ми можемо це побачити, дуже вдячний цій компанії за підтримку не лише чемпіонату, а й збірної України та інших починань ФБУ. Ще одним важливим фактором є інфраструктуру, яку потрібно збагачувати і ми над цим працюємо. На сьогодні в Україні будується декілька арен – держава допомагає із субвенціями. Маємо надію, що ця програма не буде звернута урядом у наступному році. В цих залах можна грати окрім баскетболу також у гандбол, волейбол, футзал, можна проводити концерти – це життя країни і масовий спорт".

Як і минулого сезон, за підсумками сезону в Суперлізі Парі-Матч буде визначено не лише чемпіона, а й будуть роздані індивідуальні нагороди MVP та символічній п’ятірці Суперліги. Також кожного місяця TM Parimatch визначатиме кращого гравця ліги.

Вадим Місюра (представник ТМ Parimatch): "Ми бачимо прогрес українського баскетболу за останні роки й приємно усвідомлювати, що ці здобутки є спільним результатом роботи єдиної команди тренерського штабу, гравців, функціонерів та партнерів Федерації. Цього сезону ми продовжимо регулярні тренування з зіркою, визначення кращих гравців та слідкувати за перипетіями Матчу зірок. Більш того, плануємо також спільно реалізовувати інші спільні ініціативи".

Ще однією з тем прес-конференції стала участь Київ-Баскету у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Айнарс Багатскіс (головний тренер БК Київ-Баскет): “Як на мене, Бургос – це найсильніший суперник з усіх можливих у кваліфікації, якщо судити за можливостями, традиціями та прізвищами на майках. Але ось в цьому форматі – двохраундовій дуелі – можливо все. У таких матчах можна перемогти будь-кого. Не можу сказати, що ми були на 100% сильніші за австрійців на папері. У якомусь сенсі вони були навіть досвідченіші за нас. Ми готуємось до Бургоса у звичайному режимі, ми знаємо про них все, як і вони про нас. У них два гравці грали на чемпіонаті світу у складі збірної Бразилії. Ми намагатимемось піднести сюрприз і головне, щоб цей сюрприз не обернувся проти нас, а спрацював проти іспанців".

Уже 26-го вересня у столичному Палаці спорту кияни прийматимуть іспанський Бургос.