Харківські Соколи підписали американця Джамара

Джерело - Чемпіон.
Новобранець української Суперліги БК Харківські Соколи підписали американця Каріма Джамара.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
В останні два роки Карім у складі австрійського Капфенберга встиг виграти Чемпіонат та Кубок країни. Середні показники Каріма у 64 поєдинках за Капфенберг: 14 очок, 4 асисти та 3,8 підбирань.
Раніше, Бартон через місяць після підписання контракту залишив Харківські Соколи.
Нагадаємо, у першому турі Суперліги Харківські Соколи зазнали розгромної поразки від Дніпра.