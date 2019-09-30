Харківські Соколи підписали американця Джамара

Новачок Суперліги зміцнив склад Карімом Джамаром

Джерело - Чемпіон.

Новобранець української Суперліги БК Харківські Соколи підписали американця Каріма Джамара.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

В останні два роки Карім у складі австрійського Капфенберга встиг виграти Чемпіонат та Кубок країни. Середні показники Каріма у 64 поєдинках за Капфенберг: 14 очок, 4 асисти та 3,8 підбирань.

Раніше, Бартон через місяць після підписання контракту залишив Харківські Соколи.

Нагадаємо, у першому турі Суперліги Харківські Соколи зазнали розгромної поразки від Дніпра.