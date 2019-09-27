Дніпро розгромив дебютанта Суперліги у 1 турі чемпіонату

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру української Суперліги Дніпро вдома завдав поразки команді Харківські Соколи.
Перші дві чверті гості старалися триматися. До перерви програли 10 очок. А далі господарі зуміли ще збільшити перевагу у рахунку.
Чемпіонат України - Суперліга
Чоловіки
1 тур, 27 вересня
Дніпро - Харківські Соколи 95:57 (19:13, 20:16, 28:19, 28:9)
Раніше, Київ-Баскет програв Бургосу у неймовірному матчі фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, син Коломойського став гравцем Дніпра.