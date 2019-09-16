Прометей виграв Меморіал Гаврилова

Визначився переможець турніру у Запоріжжі

Джерело - ФБУ.

Прометей з Кам’янського виграв передсезонний Меморіал Гаврилова у Запоріжжі, здолавши в заключному матчі змагань господарів.

Про це повідомляє ФБУ.

Прометей влаштовувала перемога з різницею більше ніж 15 очок, тоді як запоріжці понад усе прагнули залишити головний трофей у себе вдома. Суперники одразу обмінювалися швидкими атаками, демонструючи результативний і династичний баскетбол. Прометей завершив поєдинок з необхідною для себе різницею – 112:89.

Відразу три команди мали по дві перемоги, тому призові місця на турнірі Гаврилова визначалися за кращою різницею у зустрічах цих колективів між собою. Прометей посів перше місце, Одеса – друге, а запоріжці стали третіми.

Меморіал Гаврилова

15 вересня

Запоріжжя – Прометей 89:112 (24:28, 16:32, 30:28, 19:24)

Раніше, Черкаські Мавпи перемогли на турнірі у Лівані.

Нагадаємо, визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України.