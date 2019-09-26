Київ-Баскет програв Бургосу у неймовірному матчі фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 вересня, відбувся у першому матчі фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів Київ-Баскет приймав іспанський Бургос.
Перша половина зустрічі пройшла за рівної гри. На перерву команди пішли за рахунку 41:41.
Завершальна частина третьої чверті не вдалася у киян. А на четверту чверть сил іспанці відірвалися у рахунку, але наприкінці зустрічі кияни відіграли чимало очок. Але все ж господарі програли.
Ліга чемпіонів
Фінал кваліфікації, 26 вересня
Київ-Баскет – Сан-Пабло Бургос 83:86 (23:21 18:20, 15:20, 27:25)
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