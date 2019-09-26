Київ-Баскет програв Бургосу у неймовірному матчі фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів

Складний матч з іспанцями

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 вересня, відбувся у першому матчі фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів Київ-Баскет приймав іспанський Бургос.

Перша половина зустрічі пройшла за рівної гри. На перерву команди пішли за рахунку 41:41.

Завершальна частина третьої чверті не вдалася у киян. А на четверту чверть сил іспанці відірвалися у рахунку, але наприкінці зустрічі кияни відіграли чимало очок. Але все ж господарі програли.

Ліга чемпіонів

Фінал кваліфікації, 26 вересня

Київ-Баскет – Сан-Пабло Бургос 83:86 (23:21 18:20, 15:20, 27:25)

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