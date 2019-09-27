Гравець вказав причину поразки Київ-Баскета

Гравці Київ-Баскета в один момент підсіли, чим скористався суперник.

Про це розповів гравець Київ-Баскета В’ячеслав Петров.

"Налаштовувалися ми як слід, грали з бажанням. Може в якійсь момент десь перегоріли. Добре увійшли у гру, а потім підсіли. Суперник це відчув, відкинув нас на 14 очок. Для більш детального аналізу треба дивитися відео. Звісно, були певні помилки. Я, скажімо, під час підбирання припустився помилки.

Мікроклімат у команді гарний. Ми зрозуміли, що можемо грати з будь-яким суперником. Усе залежить від нас. Усе – в наших головах. Будемо готуватися до повторного матчу", - відзначив Петров.