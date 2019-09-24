Фесенко: Мої виступи за збірну України завершені

Центровий Дніпра Кирило Фесенко завершив кар'єру у збірній України з баскетболу.

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Все буде залежати від ситуації. Ми знаємо про мої проблеми з суглобами, і якщо я насправді буду потрібен команді, якщо не зможуть приїхати Кравцов, Пустовий і Петров, то ясна річ, я буду радий допомогти збірній.

Але просто своєю присутністю ускладнювати ситуацію питаннями "хто виходить в старті", "хто буде лідером" - все це, по-моєму, не потрібно.

Я все ж вважаю, що мої виступи за збірну завершені, якщо не буде гострої необхідності. Якщо потрібно буде, буду як Луїс Скола в 39 років продовжувати грати", - сказав Фесенко.