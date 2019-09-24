Багатскіс: Ми можемо забути про гравців, які виступають у НБА

Лень і Михайлюк не допоможуть збірній України

Джерело - ФБУ.

Під час сезону збірній України не допоможуть Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які виступають у НБА.

Про це головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс заявив під час прес-конференції.

“Під час сезону ми можемо забути про гравців, які виступають у НБА. Але ми вже зустрічалися із головним тренером Барселони Светиславом Пешичем, говорили з ним про Артема Пустового. Ставлення до цієї ситуації з боку клубу вже більш м’яке. Є ідея, особливо це стосується двох перших ігор кваліфікації, щоб за збірну зіграли гравці, які мають стабільну ігрову практику, які підходять за стилем гри. У нас є проблеми на деяких позиціях, але вони є у всіх. В Європі лише у збірних Сербії, Латвії та Литви не давали паспорти іноземцям, і я за те, щоб в національних командах грали свої, але без легіонерів у світовому спорті майже неможливо. Але важливий момент – якщо легіонер є, він має підсилювати інших гравців. У нас був хороший міні-турнір у Білорусі, коли ця команда готувалась до пре-кваліфікації Євробаскеті, і у нас було багато молодих гравців. Те, як вони хочуть представляти країну – це вражає. Але, знову ж таки, немає тренера, який не хотів би мати у своєму складі Михайлюка та Леня”, - зазначив Багатскіс.

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