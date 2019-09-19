МБК Миколаїв може бути виключений з Суперліги

У разі невирішення конфлікту МБК Миколаїв може втратити місце у Суперлізі Парі-Матч, його може зайняти Ніко-Баскет.

Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Федерація баскетболу України надала допомогу і за рахунок цих грошей Миколаїв мав зробив внесок за участь у чемпіонаті України. Якщо вони не закінчать цим займатись, не закінчать скандал, ми знімемо їх з чемпіонату і запропонуємо іншій команді зайти в Суперлігу Парі-Матч.

Андрій Черепанов сказав, що Ніко-Баскет готовий зайти у чемпіонат. Я не дам нікому руйнувати імідж Федерації баскетболу України, адже ця ситуація вже вийшла за межі Миколаєва і б'є напряму по всьому українському баскетболу. До початку сезону залишається тиждень і за цей час МБК Миколаїв має вирішити всі проблеми", - зазначив Бродський.