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Багатскіс: Є ситуації, які тренера не влаштовують, будемо щось змінювати

Сьогодні 13:41 198 0
Багатскіс про підпислення команди та наступного суперника у ЛЧ
Багатскіс: Є ситуації, які тренера не влаштовують, будемо щось змінювати
#Багатскіс, #Київ-Баскет

Джерело - ФБУ.

У Київ-Баскеті  передбачається підсилення складу перед наступним раундом Ліги чемпіонів, у якому зіграють з іспанським Бургосом.

Про це головний тренер Київ-Баскета Айнарс Багатскіс заявив після матчу з Капфенбергом.

"Будуть зміни 100 відсотків, через пару днів. Є ситуації, які тренера не влаштовують, будемо щось змінювати. Якщо ми хочемо добре пройти увесь сезон, ми не можемо грати 4-5, навіть 6-ма гравцями. Нам треба використовувати 10 гравців, а сьогодні грали 9 гравців. Я не хочу, щоб гравці грали більше 25 хвилин, сьогодні три гравця отримали +27. Це нормально. І сьогодні грали 9 гравців, і це теж нормально. Є різні ситуації, і хлопці добре тренуються, практично без вихідних. Я стараюсь робити так,щоб ті, хто грає, інколи і відпочивали. Аналізуємо ситуацію і я сподіваюся, будемо використовувати молодих гравців.

Ну, що вам сказати про Бургос? Чотири дні тому вони обіграли Валенсію на виїзді. Зал на 18 тисяч глядачів. Якщо я не помиляюся, там два американця, кілька бразильців, аргентинців, парочка іспанців. Якщо минулого сезону команда була близькою до плей-оф (10 - 11 місце), команда має величезний бюджет по нашим міркам і класний зал. Я вже говорив з деякими іспанськими тренерами: готуватися треба до того, що це буде великий, живий зал. Ці ігри також будуть нам корисні в гарному смислі.

Ми відчули, що можемо грати, у гарний фізичний баскетбол. Ці ігри показали нам, що ми маємо доволі гарну нервову систему. І сьогодні це теж було видно. Австрійці вийшли вперед. А ми виконували свою роботу, спокійно, не смикаючись. Грати з іспанцями буде трудно. Але те, що нам протистоятиме гарна команда – це 100%. Якщо не помиляюся, вони жодної контрольної гри не програли в Іспанії", - сказав Багатскіс.

Нагадаємо, Київ-Баскет у першому матчі зіграв внічию у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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